27 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-1 Nantes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi!

Burak’ın golü Lille’e yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille sahasında Nantes'i konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 biterken, Lille'in golü Burak Yılmaz'dan geldi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Nantes, 24. dakikada Ludovic Blas ile eşitliği yakaladı. Konuk takımın 78. dakikada Fabio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Lille, Jonathan David ile 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Lille puanını 18, Nantes ise 19'a çıkardı.

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