27 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 1-2 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Aston Villa Palace’ı deplasmanda geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan takım 2-1'lik sonuçla konuk takım Aston Villa oldu. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Matt Targett ve 86. dakikada John McGinn attı. Palace'ın tek sayısı ise, 90+5'te Marc Guehi'den geldi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlandı.

Crystal Palace maça Guaita, Ward, Mitchell, Tomkins, Guehi, Milivojević, Olise, Kouyaté, Gallagher, Zaha ve Benteke ilk 11'iyle başladı.

Aston Villa ise Martínez, Cash, Targett, Konsa, Mings, Young, McGinn, Nakamba, Jacob Ramsey, Watkins ve Bailey ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadelede kazanan takım 2-1'lik sonuçla konuk takım Aston Villa oldu.

Villa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Matt Targett ve 86. dakikada John McGinn attı.

Palace'ın tek sayısı ise, 90+5'te Marc Guehi'den geldi.

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