28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 4-0 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool farka koştu!

Liverpool farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool sahasında Southampton'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 13. hafta maçında Liverpool, sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup etti.

Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 2 ve 32. dakikalarda Diogo Jota, 37. dakikada Thiago Alcantara ile 52. dakikada Virgil van Dijk attı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 28'e çıkarırken, Southampton 14 puanda kaldı.

Arsenal sahasında kazandı! haberin devamı

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