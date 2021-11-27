28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 1-0 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih Arminia Bielefeld’i Sane’yle geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle 1-0 kazandı. | Son dakika spor haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 13. haftasında Allianz Arena'da Arminia Bielefeld'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu yıl Bundesliga'da 102 gole ulaşan Bayern Münih, tek takvim yılında en çok gol atan takım oldu. Bu alanda önceki rekor 1977 yılında 101 gol atan Köln'e aitti.

Bayern Münih, Borussia Dortmund'un 1 puan önünde 31 puanla liderliği sürdürdü. Arminia Bielefeld 9 puanla 17. sırada kaldı.

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