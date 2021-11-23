23 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi'den transfer açıklaması! Barcelona'ya geri mi dönüyor?

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Fransa Ligi takımlarından PSG'ye giden Lionel Messi ile ilgili transfer haberleri bitmek bilmiyor. Arjantinli yıldız oyuncunun yeniden Barça'ya döneceği konuşulurken, konuyla ilgili 34 yaşındaki futbolculadan açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi, İspanya'dan Marca'ya özel açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız PSG'de mutlu olduğunu ve Fransa'daki hayata uyum sağladığını ifade etti.

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

Messi, Barcelona'dan ayrılış sürecine dair "Bana Barcelona'dan ayrılmam gerektiğini söylediler ve ayrıldım. Bunun başka bir açıklamasını yapamam." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

Xavi'nin Barcelona teknik direktörlüğüne getirilişini yorumlayan Messi "Xavi, Barcelona'nın evladı. Orada yaşadı ve büyüdü. Barcelona'nın her şeyini biliyor ve başarının nasıl kazanılacağının da farkında. Dani Alves'in de geri dönüşü çok önemli. Hem saha içinde hem saha dışında genç kadroya öğreteceği çok şey var." sözlerini kullandı.

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

Barcelona'ya olası geri dönüşü sorusuna "Futbolcu olarak mı?" cevabını veren Messi sözlerine şu şekilde devam etti;

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

"Açıkçası Barcelona'ya elbette geri döneceğim. Bu büyük kulübe katkıda bulunmak istediğimi defalarca açıkladım. Bunun ne zaman gerçekleşeceği hakkında pek bir şey bilmiyorum ama Barcelona'ya mutlaka geri döneceğim. Şu anda orada futbol oynamasam da büyük bir taraftarıyım. Kalbim her zaman Barcelona ile birlikte."

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

PSG'den takım arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Messi, "Açıkçası şu an ne düşündüğünü bilmiyorum. Mbappe bizim (PSG) için çok önemli bir futoblcu. Bizi hedeflediğimiz yerlere götürebilecek ve buna katkı sağlayabilecek yetenekte. Fransızca'nın dışında İngilizce ve İspanyolca'yı da çok iyi konuşuyor. Gelecek sezon ne olur bilemem ama şu an PSG'de devam ettiği için çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

İspanya'da Ronaldo ile yaşadığı rekabet hakkında gelen soruya ise "Ronaldo çok üst düzey. Manchester United ile yeniden gollerini atmaya başladı ve kulübü yakından biliyor. İspanya'da aynı amaç için farklı takımlarda yıllarca rekabet ettik ve bu güzel bir hatıra olarak kalacak. Onunla rekabet etmek güzeldi." sözlerini kullandı.

Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

Eski Real Madridli Sergio Ramos ile PSG'de takm arkadaşı olmasını da yorumlayan Messi, "Kendisiyle çok sıkı olmasa da bazı konuşmalarımız olmuştu. İspanya Milli Takımı'nda yer alan Barcelonalı arkadaşlarımdan nasıl biri olduğunu öğrenmiştim. PSG'de soyunma odasında birlikte olmamıza inanamıyorum. O da sakatlığını atlattıktan sonra geri dönecek ve mutlaka bize en iyi şekilde katkı sağlayacaktır." dedi.

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