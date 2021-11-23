Lionel Messi’den transfer açıklaması! Barcelona’ya geri mi dönüyor?

PSG'den takım arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Messi, "Açıkçası şu an ne düşündüğünü bilmiyorum. Mbappe bizim (PSG) için çok önemli bir futoblcu. Bizi hedeflediğimiz yerlere götürebilecek ve buna katkı sağlayabilecek yetenekte. Fransızca'nın dışında İngilizce ve İspanyolca'yı da çok iyi konuşuyor. Gelecek sezon ne olur bilemem ama şu an PSG'de devam ettiği için çok mutlu." ifadelerini kullandı.