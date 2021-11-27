Crystal Palace - Aston Villa maçı CANLI YAYIN (Crystal Palace - Aston Villa canlı izle)
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Crystal Palace - Aston Villa maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA İLK 11'LER
Crystal Palace: Guaita, Ward, Mitchell, Tomkins, Guehi, Milivojević, Olise, Kouyaté, Gallagher, Zaha, Benteke.
Aston Villa: Martínez, Cash, Targett, Konsa, Mings, Young, McGinn, Nakamba, Jacob Ramsey, Watkins, Bailey.
CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Crystal Palace - Aston Villa maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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