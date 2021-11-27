27 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Aston Villa maçı CANLI YAYIN (Crystal Palace - Aston Villa canlı izle)

C. Palace - Aston Villa | CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Crystal Palace ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Crystal Palace - Aston Villa maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA İLK 11'LER

Crystal Palace: Guaita, Ward, Mitchell, Tomkins, Guehi, Milivojević, Olise, Kouyaté, Gallagher, Zaha, Benteke.

Aston Villa: Martínez, Cash, Targett, Konsa, Mings, Young, McGinn, Nakamba, Jacob Ramsey, Watkins, Bailey.

ASpor CANLI YAYIN

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Aston Villa maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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