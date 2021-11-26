27 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Nijmegen 2-3 Cambuur (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ali Akmanlı Nijmegen sahasında kayıp!

Ali Akmanlı Nijmegen sahasında kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Hollanda Eredivisie'de 14. haftanın açılış maçında Nijmegen sahasında Cambuur'la karşı karşıya geldi. Ali Akman'ın 1 gol kaydettiği mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Hollanda Ligi'nin 14. haftasında NEC Nijmegen, sahasında Cambuur'u konuk etti. Goffertstadion'da oynanan ve temsilcimiz Ali Akman'ın gol attığı maçı Cambuur 3-2 kazandı.

17'de Jacobs ile öne geçen Cambuur'a 31'de Barreto cevap verdi. Ali Akman'ın 36. dakikada attığı golle NEC Nijmegen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

52. dakikada Uldrikis maça dengeyi getirdi, 66. dakikada Bangura Cambuur'u 3-2 öne geçirdi ve üç puanı kaptı.

Ali Akman bu maçtaki golüyle ligde çıktığı toplam 13 maçta 5. golünü kaydetmiş oldu.

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