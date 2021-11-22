23 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 2-1 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Torino sahasında kazandı!

Torino sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Torino ile Udinese kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Torino sahasında Udinese'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Brekalo ve 48'de Bremer kaydetti. Udinese'nin tek golü ise 77. dakikada Forestieri'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Torino 17 puana yükseldi, Udinese de 14 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Torino, Roma deplasmanında sahneye çıkacak. Udinese ise Genoa'yı ağırlayacak.

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