28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Belenenses - Benfica maçı futbol tarihine geçti! Karşılaşma 48. dakikada sona erdi

Tarihi maç 48. dakikada sona erdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanan maça, ev sahibi takım 14 oyuncusunun corona virüsü testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı. Belenenses'te 9 oyuncu arasında 2 kaleci yer aldı. İlk yarısı konuk ekibin 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan mücadele tamamlanamadı. İkinci yarıya 7 kişi başlayan Belenenses'te bir futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası mücadele 48. dakikada sona erdi.

Portekiz Premier Ligi'nin 12. haftasında Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun corona virüsü testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı.

MAÇ TAMAMLANAMADI!
İlk yarısı Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma tamamlanamadı. İkinci yarıya 7 kişi başlayan Belenenses'te bir futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası oyun durdu. Müsabakanın hakemi Manuel Mota, Belenenses Teknik Direktörü Filipe Candido ile bir görüşme gerçekleştirdi ve 48. dakikada müsabakayı bitiren düdüğü çaldı.

Belenenses-Benfica maçıyla ilgili nihai kararı Portekiz Futbol Federasyonu verecek.


Görüntü S Sport'tan alınmıştır

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