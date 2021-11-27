Belenenses - Benfica maçı futbol tarihine geçti! Karşılaşma 48. dakikada sona erdi
Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanan maça, ev sahibi takım 14 oyuncusunun corona virüsü testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı. Belenenses'te 9 oyuncu arasında 2 kaleci yer aldı. İlk yarısı konuk ekibin 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan mücadele tamamlanamadı. İkinci yarıya 7 kişi başlayan Belenenses'te bir futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası mücadele 48. dakikada sona erdi.
Portekiz Premier Ligi'nin 12. haftasında Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun corona virüsü testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı.
MAÇ TAMAMLANAMADI!
İlk yarısı Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma tamamlanamadı. İkinci yarıya 7 kişi başlayan Belenenses'te bir futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası oyun durdu. Müsabakanın hakemi Manuel Mota, Belenenses Teknik Direktörü Filipe Candido ile bir görüşme gerçekleştirdi ve 48. dakikada müsabakayı bitiren düdüğü çaldı.
Belenenses-Benfica maçıyla ilgili nihai kararı Portekiz Futbol Federasyonu verecek.
Görüntü S Sport'tan alınmıştır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi