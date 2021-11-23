23 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'da Felix Afena-Gyan attı! Mourinho ayakkabısını aldı...

Gyan attı! Mourinho ayakkabısını aldı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 Giriş Tarihi: 23.11.2021

Roma'nın Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan ile Mourinho'nun arasında geçen ilginç diyalog ortaya çıktı. İşte o detay...

Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.

Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktararak, "Bu maçta gol atarsa, istediği 800 euroluk çok pahalı ayakkabıyı ona alacağıma söz verdim. Maç sonu yanıma gelerek sözümü hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu
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