15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eljif Elmas sahnede! Kuzey Makedonya play off'ta

Eljif Elmas sahnede! Kuzey Makedonya play off’ta
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. maçında Kuzey Makedonya sahasında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Makedonya'nın gollerini 7. dakikada Alioski ile 65. ve 87. dakikalarda Eljif Elmas kaydetti. İzlanda'nın tek sayısı ise 54. dakikada Thorsteinsson'dan geldi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey Makedonya, İzlanda'yı ağırladı.

Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kuzey Makedonya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alioski ile 65. ve 87. dakikalarda Eljif Elmas kaydetti. İzlanda'nın tek sayısı ise 54. dakikada Thorsteinsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, puanını 18'e yükseltti ve 2. sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı. İzlanda ise 9 puanla grubu tamamladı.

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