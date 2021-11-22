22 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Altın Çocuk ödülünün sahibi Barcelonalı Pedri oldu!

Altın Çocuk ödülünün sahibi Barçalı yıldız oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Futbolda 21 yaş altı geleceğin yıldız adaylarına verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünü bu yıl, Barcelonalı Pedri kazandı. Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla kazananın belirlendiği ödülün bu yılki finalinde, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham'ı geçerek 199 puan toplayan İspanyol orta saha oyuncusu, ödülün sahibi oldu.

Futbolda 21 yaş altı geleceğin yıldız adaylarına verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülüne bu yıl, Barcelonalı Pedri layık görüldü.

Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla kazananın belirlendiği ödülün bu yılki finalinde, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham'ı geçerek 199 puan toplayan İspanyol orta saha oyuncusu, ödülün sahibi oldu.

Geçen sezon Barcelona'da en çok süre alan oyuncu unvanını elde eden 18 yaşındaki Pedri, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nda görev almış ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.

Geçen yıl Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'a verilen ödül, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından 2003 yılında başlatılmıştı. Ödülü daha önce Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Kylian Mbappe gibi yıldız oyuncular da kazanmıştı.

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