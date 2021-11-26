26 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Stefano Pioli ile 'devam' dedi!

Milan Stefano Pioli ile ’devam’ dedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Stefano Pioli'nin mukavelesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Milan'dan yapılan açıklamada, Pioli'nin kırmızı-siyahlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Sözleşmede ayrıca bir yıl uzatma opsiyonu olduğu da kaydedildi.

Pioli yönetimindeki Milan'ın 106 karşılaşmada 59 galibiyet, 27 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadığı, maç başına 2,05 puan ortalaması tutturduğu ifade edildi.

Açıklamada, AC Milan'ın üst yöneticisi Ivan Gazidis, teknik idari direktörü Paolo Maldini ve teknik direktör Stefano Pioli'nin görüşlerine de yer verildi.

Gazidis, "Kulübümüzün, Stefano ile yoluna devam etmesinden son derece mutluyum. Burada sadece elde ettiğimiz sonuçlar değil, bunları elde etme şeklimiz de önemlidir. Stefano, bizim antrenörümüz olduğu için gurur duyuyorum ve birlikte bir gelecek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Maldini de Stefano Pioli'nin kulübün değerlerini ve stratejisini tamamen benimsediğini, kendisinin liderliğinin büyük hedefler için uyumlu bir atmosfer oluşturduğunu kaydetti.

Deneyimli teknik adam da Milan'a sözleşmesinin yenilenmesinden ötürü teşekkür ederek, bu kulüpte şu ana kadar yaptığı işten gurur duyduğunu belirtti.

Pioli, Ekim 2019'da başına geçtiği kırmızı-siyahlı takımı, yeniden zirveye oynayan bir takım haline getirmiş ve kulübün 7 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son vermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
River Plate bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti! River Plate bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!
ManU’da karar çıktı! Yeni hoca... ManU'da karar çıktı! Yeni hoca...
Maradona ölüm yıl dönümünde unutulmadı Maradona ölüm yıl dönümünde unutulmadı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör