14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere'de ilginç olay! Stat ışıklarını futbolcu tamir etti

İngiltere’de ilginç olay! Stat ışıklarını futbolcu tamir etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS'nin karşı karşıya geldiği maç, ilginç bir olaya sahne oldu. Mücadelede stat ışıkları arıza nedeniyle kesilirken, asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olan Dunston takımının futbolcusu Phil Turnbull arızayı gideren isim oldu.

İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS, FA Trophy'de karşı karşıya gelirken maçta benzerine az rastlanan bir olay yaşandı.

Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi. Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı.

Asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.

Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.

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