25 Kasım 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'da yeni teknik direktör Ralph Rangnick oldu!

ManU’da karar çıktı! Yeni hoca...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının ardından son kararını verdi. İngiliz ekibi, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevi için kararını verdi.

Kırmızı Şeytanlar, Lokomotiv Moskova'nın spor direktörü Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

The Athletic'in haberine göre; Alman futbol adamı, daha sonra Manchester United'a 2 yıl danışmanlık yapacak.

Haberde Rangnick'in çalışma izni işlemleri nedeniyle Chelsea maçında takımın başında olamayacağı da ifade edildi.

Ayrıca Rangnick'in adı, sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle de anılmıştı.
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