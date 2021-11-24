Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'ya hapis şoku!
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema'nın Valbuena'ya yapmış olduğu şantaj davasında karar çıktı. Seks kasetleri ile santaj davasında Fransız yıldız, 1 yıl ertelenmiş hapis ve 75 bin Euro para cezasına çarptırıldı. İşte ayrıntılar...
Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, suç ortaklığının tespit edilmesi nedeniyle 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
2014 yılında yaşanan ve uzun bir süredir yargı süreci devam eden şantaj skandalında Karim Benzema'ya verilen ceza açıklandı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; mahkeme, Mathieu Valbuena'ya yapılan şantajda suç ortaklığının tespit edilmesi sebebiyle Karim Benzema'yı 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin Euro para cezasına çarptırdı. Karim Benzema'nın avukatı, alınan bu kararın kendilerini çok şaşırttığını ve cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.
Real Madrid'li yıldız, bu suçlamalardan dolayı uzun bir süre milli formasından uzak kalmış ve bu sene formasına yeniden kavuşmuştu.
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