21 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı

ManU’da karar çıktı! Solskjaer...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1 mağlup olunca hedef haline gelen Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirdi. Bu toplantıda Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasına karar verdi. İngiliz kulübü, ayrılık açıklamasını yaparak Norveçli isme veda etti.

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacağı duyuruldu.

Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Gol düellosunda Milan ilk yenilgisini aldı! Gol düellosunda Milan ilk yenilgisini aldı!
Xavi ilk maçında galip! Xavi ilk maçında galip!
Barça’ya Agüero’dan kötü haber! Barça'ya Agüero'dan kötü haber!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör