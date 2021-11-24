24 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mino Raiola'dan Erling Haaland açıklaması! Transferinde...

Menajerinden transfer açıklaması! Haaland...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

Dortmund'da forma giyen Norveçli Erling Haaland için menejeri Mino Raiola'dan transfer açıklaması geldi. Raiola, "Haaland, İspanya'yı ve oradaki evini çok seviyor, orası kesin. Ancak gelecek yıl nerede oynayacağını söylemek için şu an erken." dedi.

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için, menajeri Mino Raiola'dan açıklama geldi.

Raiola, "Haaland, İspanya'yı ve oradaki evini çok seviyor, orası kesin. Ancak gelecek yıl nerede oynayacağını söylemek için şu an erken." dedi.

Öte yandan İspanyol AS gazetesi ise; Mino Raiola'nın, genç forvet için yıllık 35 milyon euro maaş beklentisinde olduğunu aktardı.

Transferde adı Real Madrid ile anılan 21 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılabilecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Advocaat’tan istifa kararı! Milli takım... Advocaat'tan istifa kararı! Milli takım...
Maradona için flaş iddia! Kalbi olmadan... Maradona için flaş iddia! "Kalbi olmadan..."
Davada karar çıktı! Benzema’ya hapis şoku Davada karar çıktı! Benzema'ya hapis şoku
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör