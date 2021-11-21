Granada 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Granada ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid, Asensio, Nacho, Vinicius ve Mendy'nin golleriyle 4-1 kazandı. Granada'nın tek golü ise Suarez'den geldi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Marco Asensio (Dk. 19) ve Nacho'nun (Dk. 25) golleriyle 2-0 öne geçti.
Ev sahibi takım Luis Suarez (Dk. 34) ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Real Madrid'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı Vinicius (Dk. 56) ve Ferland Mendy (Dk. 76) ile goller bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.
Granada'da Ramon Rodriguez 66. dakikada Vinicius'a yaptığı faulden, teknik direktör Robert Moreno da hakemin kararına itirazdan direkt kırmızı kart gördü.
Real Madrid, bir maçı eksik olmasına rağmen 30 puanla liderliğe yükseldi.
Granada ise 11 puanla 18. sırada kaldı.
Lige iyi bir başlangıç yapan Real Sociedad (28 puan), bu akşam sahasında oynayacağı maçta Valencia'yı yenmesi halinde Real Madrid'i geçerek, liderlik koltuğuna oturacak.
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