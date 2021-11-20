Fiorentina Milan: 4-3 | MAÇ SONUCU ÖZET
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta Fiorentina sahadan 4-3'lük skorla galip ayrılarak Milan'a bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Milan, Fiorentina deplasmanına konuk oldu.
Ligin 13. haftasında oynanan karşılaşmayı Fiorentina 4-3'lük skorla kazandı. Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikda Alfred Duncan, 45. dakikada Riccardo Saponara, 60 ve 85. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Karşılaşmada Milan'ın golleri ise 62 ve 67. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 90+3. dakikada Lorenzo Venuti'den (kendi kalesine) geldi.
Bu sonucun ardından Milan, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 32 puanda kaldı. Fiorentina ise puanını 21'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, kendi evinde Sassuolo ile karşılaşacak. Fiorentina ise Empoli deplasmanına konuk olacak.
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