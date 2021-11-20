PSG 3-1 Nantes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | PSG Mbappe ve Messi ile kazandı

Ligue 1'in 14. haftasında PSG ile Nantes, Parc des Princes'te kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada Dennis Appiah (k.k.) ve 87. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

PSG'de Keylor Navas, mücadelenin 65. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

PSG bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Nantes ise 18 puanda kaldı.

Ligue 1'in 15. haftasında PSG, 28 Kasım Pazar günü TSİ 15.00'te Saint-Etienne deplasmanına konuk olacak. Nantes ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 19.00'da sahasında Lille'i ağırlayacak.

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