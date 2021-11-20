PSG 3-1 Nantes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | PSG Mbappe ve Messi ile kazandı
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı Kylian Mbappe, Dennis Appiah (k.k.) ve Lionel Messi'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ligue 1'in 14. haftasında PSG ile Nantes, Parc des Princes'te kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada Dennis Appiah (k.k.) ve 87. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
PSG'de Keylor Navas, mücadelenin 65. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
PSG bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Nantes ise 18 puanda kaldı.
Ligue 1'in 15. haftasında PSG, 28 Kasım Pazar günü TSİ 15.00'te Saint-Etienne deplasmanına konuk olacak. Nantes ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 19.00'da sahasında Lille'i ağırlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...