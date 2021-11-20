20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta kazanan Juventus!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Lazio ile Juventus kozlarını paylaştı. Dev maçta Juventus, Bonucci'nin 2 penaltı golüyle maçı 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'da, heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Lazio sahasında Juventus'u konuk etti. Mücadele konuk ekip Juventus'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Torino ekibinin golleri biri penaltıdan olmak üzere Leonardo Bonucci'den geldi.

Bu skorla Juventus puanını 21'e yükseltirken, Lazio ile puanını eşitlemiş oldu.

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