Lazio 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Lazio ile Juventus kozlarını paylaştı. Dev maçta Juventus, Bonucci'nin 2 penaltı golüyle maçı 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'da, heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Lazio sahasında Juventus'u konuk etti. Mücadele konuk ekip Juventus'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Torino ekibinin golleri biri penaltıdan olmak üzere Leonardo Bonucci'den geldi.

Bu skorla Juventus puanını 21'e yükseltirken, Lazio ile puanını eşitlemiş oldu.

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