20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 4-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool evinde şov yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Liverpool, Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah ve Minamino'nun golleriyle 4-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, haftanın maçında Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaştı. Anfield'da oynanan ve ilk bölümleri kıran kırana geçen maçı Liverpool golleriyle koparmasını bildi.

Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 39'da Mane, 52'de Diogo Jota, 73'te Mohamed Salah ve 77'de Minamino kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 25'e yükselterek lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Arsenal ise 20 puanda kaldı.

KLOPP VE ARTETA ARASINDA GERGİNLİK

Liverpool menajeri Jürgen Klopp ve Arsenal menajeri Mikel Arteta arasında gerginlik yaşandı. Maçta yaşanan bir pozisyon sonrası hararetli bir şekilde birbirinin üzerine yürüyen ikiliyi dördüncü hakem güçlükle ayırdı. Hakem Michael Oliver, iki antrenöre de sarı kart gösterdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dev maçta kazanan Juventus! Dev maçta kazanan Juventus!
Leipzig deplasmanda yenildi! Leipzig deplasmanda yenildi!
Dortmund sahasında 3 puanı kaptı! Dortmund sahasında 3 puanı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör