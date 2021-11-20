Liverpool 4-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Liverpool, Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah ve Minamino'nun golleriyle 4-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, haftanın maçında Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaştı. Anfield'da oynanan ve ilk bölümleri kıran kırana geçen maçı Liverpool golleriyle koparmasını bildi.
Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 39'da Mane, 52'de Diogo Jota, 73'te Mohamed Salah ve 77'de Minamino kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 25'e yükselterek lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Arsenal ise 20 puanda kaldı.
KLOPP VE ARTETA ARASINDA GERGİNLİK
Liverpool menajeri Jürgen Klopp ve Arsenal menajeri Mikel Arteta arasında gerginlik yaşandı. Maçta yaşanan bir pozisyon sonrası hararetli bir şekilde birbirinin üzerine yürüyen ikiliyi dördüncü hakem güçlükle ayırdı. Hakem Michael Oliver, iki antrenöre de sarı kart gösterdi.
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