20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dortmund 2-1 Stuttgart (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund sahasında 3 puanı kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2021

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Dortmund 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Signal Iduna Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı.

Stuttgart'ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, puanını 27'ye çıkardı.

Sarı-siyahlılar, 28 puanı bulunan Bayern Münih'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Stuttgart ise 10 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dev maçta kazanan Juventus! Dev maçta kazanan Juventus!
Leipzig deplasmanda yenildi! Leipzig deplasmanda yenildi!
PSG Mbappe ve Messi ile kazandı PSG Mbappe ve Messi ile kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör