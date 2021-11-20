Dortmund 2-1 Stuttgart (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Dortmund 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 2-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Signal Iduna Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı.
Stuttgart'ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.
Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, puanını 27'ye çıkardı.
Sarı-siyahlılar, 28 puanı bulunan Bayern Münih'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Stuttgart ise 10 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.
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