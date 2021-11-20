21 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-0 Espanyol (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Xavi ilk maçında galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

İspanya Ligi'nde heyecan 13. hafta maçlarıyla sürdü. Hollandalı çalıştırıcı Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, teknik direktörlük koltuğuna efsane isimlerinden Xavi'ye emanet etmişti. Xavi, ilk maçına Katalan derbisinde Espanyol karşısında çıktı. Barcelona maçı Depay'ın 48. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İspanya La Liga'da heyecan 13. hafta maçlarıyla devam etti.

Alınan kötü sonuçlar üzerine Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, teknik direktörlük koltuğuna efsane isimlerinden Xavi'yi getirmişti. İspanyol futbol adamı ilk maçına Katalan derbisinde Espanyol karşısında çıktı.

Barça maçı Depay'ın 48. dakikada penaltıdan attığı golle kazandı.

Bu sonucun ardından 20 puana ulaşan Barcelona 6. sıraya yükseldi. Konuk Espanyol ise 17 puanla 11. sırada kaldı.

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