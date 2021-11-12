12 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi açıkladı! "Lille bırakmak istemiyor"

Lille Yusuf’u bırakmak istemiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Fransa Ligi takımlarından Lille'in forması giyen Yusuf Yazıcı’nın temsilcisi Adem Cebeci, yıldız oyuncunun herhangi bir takımla görüşmediğini açıkladı. Cebeci, “Yusuf Yazıcı’ya yapılan teklifleri Lille reddetti. Avrupa’dan Yusuf’a teklifler var ama Lille, değerini bulmadan Yusuf’u bırakmak istemiyor. Benim de sosyal medyada yapmış olduğum beğeni de Trabzonspor’a transfer mi olacak gibi algılandı ancak şu an öyle bir durum söz konusu değil” dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Cebeci, "Yusuf Yazıcı'ya yapılan teklifleri Lille reddetti. Avrupa'dan Yusuf'a teklifler var ama Lille, değerini bulmadan Yusuf'u bırakmak istemiyor. Benim de sosyal medyada yapmış olduğum beğeni de Trabzonspor'a transfer mi olacak gibi algılandı ancak şu an öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

"LILLE, YUSUF'U BIRAKMAK İSTEMİYOR"

Cebeci, sosyal medyada yaptığı beğeninin yanlış yorumlandığını söylerken, "Sosyal medyada yaptığım bir beğeni, Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a transfer olacağı yönünde algılandı. Yusuf Yazıcı için Lille'e Avrupa'dan teklifler geldi, temsilcisi olduğum için bize soruluyor ancak Lille, Yusuf'u bırakmak istemiyor. Benim sosyal medyada beğendiğim bir gönderi nedeniyle Trabzonspor'a transferi konuşulmaya başlandı ancak Trabzonlu ve Yusuf'un bir yakını olduğum için Yusuf için yazılan yazıyı beğendim. Bunu 3 ay önce de olsa 6 ay sonra da olsa beğenirdim. Transferiyle ilgili hiçbir alakası yoktur. Tabii ki Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un böyle bir talebi olursa yetkili taraf Lille'dir. Avrupa'dan Yusuf'un durumunu soran takımlar oldu ancak Lille, Yusuf'u bırakmıyor. Yusuf Yazıcı, Lille'in bir projesi ve değerini bulmadan Yusuf'un gidişine izin vermiyor. Lille Başkanı Olivier Letang, Yusuf'un çok değerli bir oyuncu olduğunu ve en kısa zamanda bekledikleri seviyeye Yusuf'u çıkaracaklarını söyledi. Yarın şartlar değişirse yeniden değerlendilir ve transferi konuşulur" ifadelerini kullandı.

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