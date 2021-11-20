20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 2-0 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig deplasmanda yenildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Hoffenheim ile Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Hoffenheim, Samassekou ve Dabbur'un golleriyle 2-0 kazandı.

Hoffenheim'ın sahasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Diadie Samassekou ve 68. dakikada Munas Dabbur attı.

Leipzig, bu sonuçla 18 puanda kaldı. Hoffenheim ise puanını 17'ye yükseltti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Bochum'u 1-0, Borussia Mönchengladbach da Greuther Fürth'ü 4-0 mağlup etti. Arminia Bielefeld-Wolfsburg karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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