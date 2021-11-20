Barcelona'ya Sergio Kun Agüero şoku! Futbolu bırakıyor
İspanya La Liga devi Barcelona, sezon başında Manchester City'den ayrılan Sergio Kun Agüero'yu kadrosuna katmıştı. Ancak Arjantinli yıldız, Deportivo Alaves maçında geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız fubolcunun futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusuyken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, futbolu bırakma kararı aldı.
Gazeteci Gerard Romero'nun haberine göre, kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli golcü, kararını Barcelona yönetimine iletti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...
Öte yandan Sergio Agüero'nun, önümüzdeki hafta konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.
İŞTE O PAYLAŞIM
🚨 El Kun Agüero se retira. Los problemas en el corazón le obligan a dejar el fútbol en activo. La próxima semana hay prevista una rueda de prensa para el anuncio de su retirada. Lo estamos contando en https://t.co/vrsj4XOUJL #barça #fcblive #kunaguero— Gerard Romero (@gerardromero) November 20, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...