20 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'ya Sergio Kun Agüero şoku! Futbolu bırakıyor

Barça’ya Agüero’dan kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

İspanya La Liga devi Barcelona, sezon başında Manchester City'den ayrılan Sergio Kun Agüero'yu kadrosuna katmıştı. Ancak Arjantinli yıldız, Deportivo Alaves maçında geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız fubolcunun futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusuyken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, futbolu bırakma kararı aldı.

Gazeteci Gerard Romero'nun haberine göre, kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli golcü, kararını Barcelona yönetimine iletti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...

Öte yandan Sergio Agüero'nun, önümüzdeki hafta konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

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