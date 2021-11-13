13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı

Sneijder’in oğlu babasının yapamadığını yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, Eredivisie ekibi Utrecht altyapısına transfer oldu.

Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, babasının çalıştırdığı amatör kulüp DHSC'den ayrılarak Utrecht altyapısına transfer oldu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan genç yetenek, kariyerine Utrecht'in altyapısında devam edeceğini duyurdu. Jessey Sneijder'in söz konusu paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Utrecht A Takımı, Hollanda Eredivisie'de 12 hafta itibariyle topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor.

BABASININ YAPAMADIĞINI YAPTI

Jessey Sneijder, Utrecht'e imza atarak babası Wesley Sneijder'in yapamadığını yapmış oldu.

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Wesley Sneijder, gençlik yıllarında Utrecht'in altyaş kategorisinde takımı olmadığı için doğdu şehrin takımında forma giyememişti

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