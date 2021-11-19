19 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'dan derbi sözleri!

Pereira’dan derbi sözleri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 Giriş Tarihi: 19.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 2. kez görev alan Vitor Pereira futbolcularına, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hedefi her zaman şampiyonluk olan bir takımın parçalarıyız. Daha önce burada bu hedefe yaklaşmıştım ama olmadı." dedi. (FB spor haberleri)

İkinci kez göreve geldiği F.Bahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilen Pereira hırs yaptı. G.Saray derbisi öncesi adeta Samandıra'da yatıp kalkan Portekizli hoca, öğrencilerine de sürekli motivasyon konuşmaları yapıyor.
53 yaşındaki teknik adam, dünkü idman öncesi net konuştu. İşte Pereira'nın futbolcularına yaptığı o konuşmada öne çıkanlar: "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hedefi her zaman şampiyonluk olan bir takımın parçalarıyız. Daha önce burada bu hedefe yaklaşmıştım ama olmadı. İstanbul'a tekrar döndüğümde 'Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağım' demiştim. Hala bu sözümün arkasındayım. Bu kez hikaye yarım kalmayacak. Galatasaray maçı da kötü süreci unutturmamız için iyi bir fırsat."
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