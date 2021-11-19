19 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mbappe'den anlamlı davranış!

Mbappe’den anlamlı davranış!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Paris Saint-Germain ile dünya devlerini peşine takan Kylian Mbappe Fransa'da üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi. Beauval Hayvanat Bahçesi’nde tören düzenlendi.

Paris Saint-Germain (PSG) kulubünde top koşturan Kylian Mbappe ile Çinli Olimpiyat Şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi, Fransa'da üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi. Beauval Hayvanat Bahçesi'nde tören düzenlendi.

MBAPPE NE SÖYLEDİ? -

Fransız futbolcu Mbappe, nesli tükenmekte olan pandaları koruma görevini üstlendiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Mbappe: "Bugün kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. 100 gün önce doğan bu iki pandadan birisinin vaftiz babası olduğum için şanslıyım ama aynı zamanda nesli tükenme riski altındaki bu hayvanları koruma projesinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluk"

Üç aylık pandaların anne ve babası, 2012 yıllında Çin'den 10 yıllığına ödünç olarak Fransa'ya verilmişti. Pandaların Fransa'ya gelişi, Paris ve Pekin arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirme çabasının bir sembolü olarak kabul edilmişti.
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