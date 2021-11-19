İskoçya ekibi Rangers'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi
İskoçya ekibi Rangers ile yollarını ayıran Steven Gerrard İngiltere Premier Ligg ekiplerinden Aston Villa ile anlaşmaya varmıştı. Rangers'ta Gerrard'ın ardından göreve Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirildi.
İskoçya ekibi Rangers'ta teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirildi.
Rangers Kulübü, Steven Gerrard'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki Van Bronckhorst ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde Hollanda'nın Feyenoord, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Arsenal takımlarında top koşturan Van Bronckhorst, 1998-2001 yıllarında Rangers forması giymişti.
Teknik direktörlüğe Feyenoord'da başlayan ve 2016-2017 sezonunda takımını lig şampiyonluğuna ulaştıran Hollandalı çalıştırıcı, geçen sene Çin'in Guangzhou R&F ekibinde görev yapmıştı.
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