09 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa Teknik Direktörü Andriy Shevchenko Chelsea ve Manchester City'nin yıldızlarına göz dikti

Sheva’nın gözü Chelsea ve City’nin yıldızlarında!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

İtalya Seri A takımlarından Genoa'nın başına geçen Andriy Shevchenko transfer konusunda yönetimden güvence aldı. Sheva'nın hedefinde Chelsea ve Manchester City'nin yıldızları var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Milan efsanesi Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de gösterdiği başarılı performansın ardından yıllar sonra İtalya'ya döndü.

Serie A'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Davide Ballardini'nin görevine son veren Genoa, Shevchenko'yu takımın başına getirdi.

Genoa, Serie A'da geride kalan 12 haftada yalnızca bir kez galip gelirken toplam 9 puan toplayabildi.

Andriy Shevchenko yönetiminde yeni bir soluk arayan Genoa'da gözler transfere çevrilirken yerel basından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Andriy Shevchenko, İngiliz devlerinin yıldızlarını getirebilir
Genoa merkezli Il Secolo XIX gazetesine göre Andriy Shevchenko göreve gelmeden önce kulüp yönetiminden transfer konusunda güvence aldı.

Birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken takıma yeni isimlerin katılması bekleniyor. Bu çerçevede Shevchenko'nun gözü Manchester City ve eski takımı Chelsea'de.

Takımı 4-3-3 dizilişiyle oynatmayı düşünen Shevchenko, Chelsea'den Christian Pulisic'i istiyor. Sheva'nın diğer gözdesi ise milli takımdan da eski öğrencisi Manchester City'li Oleksander Zinchenko.

Samu Castillejo ve Vitaliy Mykolenko'nun da Genoa'nın diğer alternatifleri olduğu konuşuluyor.

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