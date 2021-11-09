Genoa Teknik Direktörü Andriy Shevchenko Chelsea ve Manchester City'nin yıldızlarına göz dikti
İtalya Seri A takımlarından Genoa'nın başına geçen Andriy Shevchenko transfer konusunda yönetimden güvence aldı. Sheva'nın hedefinde Chelsea ve Manchester City'nin yıldızları var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milan efsanesi Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de gösterdiği başarılı performansın ardından yıllar sonra İtalya'ya döndü.
Serie A'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Davide Ballardini'nin görevine son veren Genoa, Shevchenko'yu takımın başına getirdi.
Genoa, Serie A'da geride kalan 12 haftada yalnızca bir kez galip gelirken toplam 9 puan toplayabildi.
Andriy Shevchenko yönetiminde yeni bir soluk arayan Genoa'da gözler transfere çevrilirken yerel basından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Andriy Shevchenko, İngiliz devlerinin yıldızlarını getirebilir
Genoa merkezli Il Secolo XIX gazetesine göre Andriy Shevchenko göreve gelmeden önce kulüp yönetiminden transfer konusunda güvence aldı.
Birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken takıma yeni isimlerin katılması bekleniyor. Bu çerçevede Shevchenko'nun gözü Manchester City ve eski takımı Chelsea'de.
Takımı 4-3-3 dizilişiyle oynatmayı düşünen Shevchenko, Chelsea'den Christian Pulisic'i istiyor. Sheva'nın diğer gözdesi ise milli takımdan da eski öğrencisi Manchester City'li Oleksander Zinchenko.
Samu Castillejo ve Vitaliy Mykolenko'nun da Genoa'nın diğer alternatifleri olduğu konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...