17 Kasım 2021, Çarşamba
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Mbappe için yaptıkları 200 milyon euro'luk teklifin reddedildiğini açıklayan Perez, "Mbappe için 200 milyon euro teklif ettik ve satmadılar. Bu bir çılgınlık. Neyse ki sözleşmesi bitince transfer daha ucuza bitecek." dedi.
Ancak PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mbappe'nin takımda kalmaktan başka seçeneği olmadığını iddia etti.
Mbappe'nin tüm isteklerinin karşılandığını söyleyen Khelaifi, "Bence en rekabetçi takıma sahibiz. Rekabetçi bir takım istiyordu ve şu anda dünyanın en rekabetçi takımında forma giyiyor. Bu yüzden artık bir mazereti yok. Kalmaktan başka seçeneği yok. Onu asla satmayacağız ve asla bedavaya gitmeyecek" ifadelerini kullandı.
Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 7 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'ten Mbappe itirafı! 200 milyon euro...
İspanya La Liga devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, sezon başında kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe için flaş itiraflarda bulundu.Perez, "Mbappe için 200 milyon euro teklif ettik ve satmadılar. Bu bir çılgınlık. Neyse ki sözleşmesi bitince transfer daha ucuza bitecek." dedi.
İspanya La Liga devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe için itiraflarda bulundu.
Mbappe için yaptıkları 200 milyon euro'luk teklifin reddedildiğini açıklayan Perez, "Mbappe için 200 milyon euro teklif ettik ve satmadılar. Bu bir çılgınlık. Neyse ki sözleşmesi bitince transfer daha ucuza bitecek." dedi.
Ancak PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mbappe'nin takımda kalmaktan başka seçeneği olmadığını iddia etti.
Mbappe'nin tüm isteklerinin karşılandığını söyleyen Khelaifi, "Bence en rekabetçi takıma sahibiz. Rekabetçi bir takım istiyordu ve şu anda dünyanın en rekabetçi takımında forma giyiyor. Bu yüzden artık bir mazereti yok. Kalmaktan başka seçeneği yok. Onu asla satmayacağız ve asla bedavaya gitmeyecek" ifadelerini kullandı.
Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 7 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.
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