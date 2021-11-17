17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda 2-0 Norveç (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Norveç’i geçen Hollanda Dünya Kupası’nda!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Milli Takım'ımızı da yakından ilgilendiren maçta Hollanda ile Norveç kozlarını paylaştı. Ev sahibi Hollanda, Bergwijn ve Depay'ın son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek direkt olarak Dünya Kupası'na gitti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Hollanda ile Norveç kozlarını paylaştı. Feyenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Bergwijn ve 90+1. dakikada Depay kaydetti.

HOLLANDA DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI!

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Hollanda G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı sağladı. Norveç ise 18 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

İŞTE G GRUBU'NDA OLUŞAN SON PUAN DURUMU:

1-Hollanda 23 (Dünya Kupası'na direkt katılım)
2- Türkiye 21 (Play-off)
3- Norveç 18
4- Karadağ 12
5- Letonya 9
6- Cebelitarık 0

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