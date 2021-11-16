16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mısır 2-1 Gabon (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Mostafa Mohamed süre almadı Mısır galibiyetle bitirdi!

Mohamed süre almadı Mısır galibiyetle bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 6. ve son haftasında Mısır ile Gabon kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Mısır 2-1 kazandı ve grubu namağlup tamamladı. Mısır, önceki hafta Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda Mısır ile Gabon karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Magdi Kafsha ve 75'te Obiang (k.k.) kaydetti. Gabon'un golü ise Jim Allevinah'tan geldi. Ayrıca Gabon'da 87. dakikada Bouanga çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MOSTAFA MOHAMED SÜRE ALAMADI

Daha önce Dünya Kupası'nı garantileyen Mısır'da teknik direktör Carlos Queiroz, büyük bir revizyona gitti. Galatasaray'ın yıldız ismi Mostafa Mohamed, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Mısır grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanla kapattı. Gabon ise 7 puanla bitirdi.

F GRUBU PUAN DURUMU

Mısır - 6 maç - 14 puan
Gabon - 6 maç - 7 puan
Libya - 6 maç - 7 puan
Angola - 6 maç - 5 puan

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