Mısır 2-1 Gabon (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Mostafa Mohamed süre almadı Mısır galibiyetle bitirdi!

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda Mısır ile Gabon karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Magdi Kafsha ve 75'te Obiang (k.k.) kaydetti. Gabon'un golü ise Jim Allevinah'tan geldi. Ayrıca Gabon'da 87. dakikada Bouanga çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MOSTAFA MOHAMED SÜRE ALAMADI

Daha önce Dünya Kupası'nı garantileyen Mısır'da teknik direktör Carlos Queiroz, büyük bir revizyona gitti. Galatasaray'ın yıldız ismi Mostafa Mohamed, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Mısır grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanla kapattı. Gabon ise 7 puanla bitirdi.

F GRUBU PUAN DURUMU

Mısır - 6 maç - 14 puan

Gabon - 6 maç - 7 puan

Libya - 6 maç - 7 puan

Angola - 6 maç - 5 puan

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