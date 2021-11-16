16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Karim Adeyemi için Dortmund ve Barcelona devreye girdi!

Adeyemi için Barcelona devreye girdi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.11.2021

Dünya devlerinin radarında olan Karim Adeyemi için Borussia Dortmund'un ardından Barcelona'da harekete geçti. Katalan ekibinin 19 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un transfer listesindeki Karim Adeyemi'ye, İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın da ilgisi olduğu öne sürüldü.

Almanya basınına göre Dortmund, hücum oyuncusuna yıllık 5 milyon euro maaştan 5 sezonluk kontrat ve bonuslar dahil Dortmund'a bonservis bedeli olarak 35 milyon euro transfer ücreti önerdi.

Barcelona'nın Karim Adeyemi için Salzburg'a 40 milyon euroluk teklifte bulunduğunu belirtildi.

XAVİ'NİN LİSTESİNDE BİRİNCİ SIRADA

Habere göre, Xavi'nin 19 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ve onu kesinlikle Barcelona'ya transfer etmek istediği vurgulandı.

İspanyol kulübünün, RB Salzburg'a Adeyemi için 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Barcelona oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek istese de Adeyemi'nin sezon sonuna kadar Salzburg'dan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

Son olarak Bayern Münih , Real Madrid, Atletico Madrid ve Inter gibi devlerin oyuncuya ilgisi olmasına rağmen şu anki en ciddi takımların Dortmund ve Barcelona olduğu ifade edildi.

Karim Adeyemi, RB Salzburg ile çıktığı 72 maçta 25 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
’Erkek kaleci’ krizinde flaş açıklama! 'Erkek kaleci' krizinde flaş açıklama!
Southgate: Kane yarım saat daha oynasaydı Rooney beni arardı Southgate: "Kane yarım saat daha oynasaydı Rooney beni arardı"
İngiltere Katar biletini şovla aldı! San Marino kalesine tam 10 gol İngiltere Katar biletini şovla aldı! San Marino kalesine tam 10 gol
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör