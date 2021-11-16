16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Irak 0-3 Güney Kore (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Min-Jae Kim'li Güney Kore deplasmanda kazandı

Min-Jae Kim’li Güney Kore deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda Güney Kore, deplasmanda Irak'ı Lee-Jae Sung, Heung Min-Son (p) ve Jeong Woo-Yeong'un attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Güney Kore'de forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Min-Jae Kim, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda Irak ile Güney Kore kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 33. dakikada Lee-Jae Sung, 74. dakikada penaltıdan Heung Min-Son ve 79. dakikada Jeong Woo-Yeong'un attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

MIN-JAE KIM 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Güney Kore'de Fenerbahçe forması giyen Min-Jae Kim, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika oynadı.

Güney Kore bu sonuçla puanını 14'e yükseltti. Gruptaki 2. yenilgisini alan Irak ise 4 puanda kaldı.

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