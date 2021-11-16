'Erkek kaleci' krizinde flaş açıklama! "Ben bir kadınım"

İran Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei, 'Erkek kaleci' kriziyle ilgili açıklama yaptı. Koudaei, "Ben bir kadınım. Ürdün'ün bana yaptığı zorbalıktır. Dava açacağım" ifadelerini kullandı.

Ürdün Futbol Federasyonu'nun erkek olduğunu iddia ettiği İran Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'den açıklama geldi. Koudaei, "Ben bir kadınım. Ürdün'ün bana yaptığı zorbalıktır. Dava açacağım" dedi

25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Zohrer Koudaei, kadın olduğunu ve kendisinin aşağılandığını söyledi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Zohrer Koudaei, "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım. Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı.

UZUN YILLARDIR OYNUYOR

Erkek olduğu iddia edilen Zohrer, 1989 doğumlu ve uzun süredir kadın futbol takımında oynuyor.

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