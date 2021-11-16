16 Kasım 2021, Salı
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İşte Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:
"Futbolcu Uros Djurdjevic'in Türkiye maçı öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır.
Aşı olmayan futbolcular için uygulanan düzenli prosedürün bir parçası olarak koronavirüs testine tabi tutuldu ve bu vesiyle vücudunda koronavirüs olduğu tespit edildi.
Forvet Djurdjevic, takımın geri kalanından derhal izole edildi ve daha ileri tedavisi siçin gerekeli tüm sağlık önlemleri uygulandı."
CORONA VİRÜSÜ TESPİT EDİLEN 3. FUTBOLCU
Karadağ'da Djurdjevic'ten önce Marusic ve Stevan Jovetic'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
Karadağ Milli Takımı'nda corona şoku! Uros Djurdjevic'in testi pozitif çıktı
Karadağ Futbol Federasyonu, Karadağ-Türkiye maçı öncesi son maçlarında ilk 11 başlayan forvetleri Uros Djurdjevic'in corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
A Milli Takımımız ile 22.45'te karşılaşacak olan Karadağ'da futbolcu Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
İşte Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:
"Futbolcu Uros Djurdjevic'in Türkiye maçı öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır.
Aşı olmayan futbolcular için uygulanan düzenli prosedürün bir parçası olarak koronavirüs testine tabi tutuldu ve bu vesiyle vücudunda koronavirüs olduğu tespit edildi.
Forvet Djurdjevic, takımın geri kalanından derhal izole edildi ve daha ileri tedavisi siçin gerekeli tüm sağlık önlemleri uygulandı."
CORONA VİRÜSÜ TESPİT EDİLEN 3. FUTBOLCU
Karadağ'da Djurdjevic'ten önce Marusic ve Stevan Jovetic'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
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