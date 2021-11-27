Villarreal 1-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barcelona deplasmanda galip!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 3-1 kazandı.

İspanya La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Villarreal sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada de Jong, 88'de Depay ve 90+4'te ise penaltıdan Coutinho kaydetti. Villarreal'in tek golü ise 76. dakikada Chukwueze'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 16 puanda kaldı. Barcelona ise 23 puana yükseldi.

Ligin 15. haftasında Villarreal deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak. Barcelona ise Real Betis'i ağırlayacak.

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