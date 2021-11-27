28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal 1-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barcelona deplasmanda galip!

Barcelona deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2021

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 3-1 kazandı.

İspanya La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Villarreal sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada de Jong, 88'de Depay ve 90+4'te ise penaltıdan Coutinho kaydetti. Villarreal'in tek golü ise 76. dakikada Chukwueze'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 16 puanda kaldı. Barcelona ise 23 puana yükseldi.

Ligin 15. haftasında Villarreal deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak. Barcelona ise Real Betis'i ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ali Akmanlı Nijmegen sahasında kayıp! Ali Akmanlı Nijmegen sahasında kayıp!
Milan Stefano Pioli ile ’devam’ dedi! Milan Stefano Pioli ile 'devam' dedi!
River Plate bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti! River Plate bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör