2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde şike iddiası! Gana - Bafana Bafana maçında...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Bafana Bafana arasında oynanan maç için flaş bir iddia gündeme geldi. Güney Afrika Futbol Federasyonu, maçta şikenin olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Bafana Bafana arasında oynanan maç için flaş bir iddia gündeme geldi.
Güney Afrika Futbol Federasyonu, Bafana Bafana'nın Gana'ya mağlup olduğu maçın kurgulandığını iddia etti ve FIFA ile Afrika Futbol Federasyonu'nun karşılaşmayı soruşturmasını talep etti.
Güney Afrika Futbol Federasyonu, Senegalli hakem Maguette Ndiaye, yardımcıları Samba Elhadji Malick, Camara Djibril ve dördüncü hakem Gueye Douda'nın mücadelede şike yaptığını iddia etti.
Bu iddianın sebebi ise hakemin Gana lehine verdiği penaltı kararının açık bir şekilde yanlış olması olarak gösterildi.
Güney Afrika Futbol Federasyonu CEO'su Tebogo Motlanthe, yaptığı açıklamada, "Maçta şike yapıldığından şüpheleniyoruz ve bizim görevimiz bunun araştırılmasını talep etmek. Maç hakemlerinin davranışları ve kararları normal değildi. Hem FIFA hem de Afrika Futbol Federasyonu'nun bu maçı soruşturmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Güney Afrika Futbol Federasyonu'nun maç hakemlerinin performansı ile ilgili bir video analizi yapacağı ve FIFA ile Afrika Futbol Federasyonu'na sunarak maçın tekrarını isteyeceği aktarıldı.
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