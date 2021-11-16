16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda - Norveç maçı | CANLI

Hollanda - Norveç | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Milli Takım'ımızı da yakından ilgilendiren maçta Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ın da bulunduğu G gurubunda Hollanda ile Norveç karşılaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HOLLANDA - NORVEÇ İLK 11'LER:

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Elyounoussi, Solbakken, Sörloth

HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Norveç maçı bugün saat 22:45'te başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Feghouli attı Cezayir play-off’lara kaldı! Feghouli attı Cezayir play-off'lara kaldı!
Min-Jae Kim’li Güney Kore deplasmanda kazandı Min-Jae Kim'li Güney Kore deplasmanda kazandı
Mohamed süre almadı Mısır galibiyetle bitirdi! Mohamed süre almadı Mısır galibiyetle bitirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör