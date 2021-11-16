Hollanda - Norveç maçı | CANLI
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Milli Takım'ımızı da yakından ilgilendiren maçta Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ın da bulunduğu G gurubunda Hollanda ile Norveç karşılaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HOLLANDA - NORVEÇ İLK 11'LER:
Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Elyounoussi, Solbakken, Sörloth
HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hollanda - Norveç maçı bugün saat 22:45'te başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
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