16 Kasım 2021, Salı

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Galler Belçika maçı canlı (Galler Belçika canlı izle)

Galler - Belçika | CANLI
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Galler ile Belçika karşı karşıya geliyor. Galler - Belçika maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E Grubu'nda Galler ile Belçika, Cardiff City Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Mücadele öncesi Galler 14 puanla 2. sırada yer alıyor. 19 puanı bulunan Belçika ise zirvede bulunuyor.

Galler - Belçika maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

GALLER - BELÇİKA İLK 11'LER

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Morrell, Allen, Ramsey, James, Moore

Belçika: Casteels, Castagne, Boyata, Theate, Meunier, Witsel, De Bruyne, T. Hazard, Vanaken, De Ketelaere, Origi


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