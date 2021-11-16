Finlandiya Fransa maçı CANLI İZLE (Finlandiya-Fransa canlı anlatım)
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 8. ve son hafta maçında Finlandiya sahasında Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen Fransa'yı konuk ediyor. Finlandiya-Fransa maçının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Fransa, deplasmanda Finlandiya'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
FİNLANDİYA FRANSA MAÇI İLK 11'LER
Finlandiya: Hradecky, O'Shaughnessy, Ivanov, Vaisanen, Uronen, Hamalainen, Kamara, Schuller, Lod, Nissila, Pukki.
Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, Zouma, Dubois, Rabiot, Tchouameni, Digne, Griezmann, Diaby, Mbappe.
FİNLANDİYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Finlandiya - Fransa maçı saat 22.45'de başladı ve UEFA TV'de canlı yayınlanıyor.
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