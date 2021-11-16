16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Finlandiya Fransa maçı CANLI İZLE (Finlandiya-Fransa canlı anlatım)

Finlandiya - Fransa | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 8. ve son hafta maçında Finlandiya sahasında Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen Fransa'yı konuk ediyor. Finlandiya-Fransa maçının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Fransa, deplasmanda Finlandiya'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

FİNLANDİYA FRANSA MAÇI İLK 11'LER

Finlandiya: Hradecky, O'Shaughnessy, Ivanov, Vaisanen, Uronen, Hamalainen, Kamara, Schuller, Lod, Nissila, Pukki.

Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, Zouma, Dubois, Rabiot, Tchouameni, Digne, Griezmann, Diaby, Mbappe.

FİNLANDİYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - Fransa maçı saat 22.45'de başladı ve UEFA TV'de canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hollanda - Norveç | CANLI Hollanda - Norveç | CANLI
Feghouli attı Cezayir play-off’lara kaldı! Feghouli attı Cezayir play-off'lara kaldı!
Min-Jae Kim’li Güney Kore deplasmanda kazandı Min-Jae Kim'li Güney Kore deplasmanda kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör