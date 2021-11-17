17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Galler Belçika maç sonucu: 1-1 (Galler Belçika maç özeti)

Galler ile Belçika yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Galler ile Belçika karşı karşıya geldi. İki takım Kieffer Moore ve Kevin De Bruyne'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Galler ile Belçika, Cardiff City Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İki takım, 12. dakikada Kevin De Bruyne ve 32. dakikada Kieffer Moore'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Belçika bu sonuçla E Grubu'nu 20 puanla lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Grubu 15 puanla 2. sırada tamamlayan Galler ise play-off'a kalarak Katar bileti için mücadele verecek.

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