Galler Belçika maç sonucu: 1-1 (Galler Belçika maç özeti)

2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Galler ile Belçika, Cardiff City Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İki takım, 12. dakikada Kevin De Bruyne ve 32. dakikada Kieffer Moore'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Belçika bu sonuçla E Grubu'nu 20 puanla lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Grubu 15 puanla 2. sırada tamamlayan Galler ise play-off'a kalarak Katar bileti için mücadele verecek.

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