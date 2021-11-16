16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cezayir 2-2 Burkina Faso (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Feghouli attı Cezayir Dünya Kupası play-off'larına kaldı!

Feghouli attı Cezayir play-off’lara kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. hafta ve son maçında Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Cezayir grup lideri olarak Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Cezayir sahasında Burkina Faso'yu konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Cezayir'in gollerini 21. dakikada Mahrez ve 68'de Galatasaraylı Feghouli kaydetti. Burkina Faso'nun gollerini ise 37'de Sanogo ile 84. dakikada penaltıdan Dayo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Cezayir grubu 14 puanla namağlup lider bitirdi ve Dünya Kupası play-offlarına katılmaya hak kazandı. Burkina Faso ise grubu 12 puanla ikinci sırada tamamladı.

A GRUBU PUAN DURUMU

Cezayir - 6 maç - 14 puan
Burkina Faso - 6 maç - 12 puan
Nijer - 6 maç - 7 puan
Cibuti - 6 maç - 0 puan

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