17 Kasım 2021, Çarşamba
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Finlandiya 0-2 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında Finlandiya sahasında Fransa'yı konuk etti. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Zorlu müsabakada gülen taraf ise 2-0'lık sonuçla Fransa oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren goller, Benzema ve Mbappe'den geldi. | Son dakika spor haberleri
Finlandiya ile Fransa, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Play-off'a kalma mücadelesi veren Finlandiya, grubu lider bitirmeyi garantileyen Fransa'yı sahasında ağırladı.
Konuk takım, zorlu karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etti.
Fransa'ya galibiyeti getiren goller, 66'da Benzema ve 76'da Mbappe'den geldi.
Bu sonuçla Finlandiya Dünya Kupası hayallerine veda etti.
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