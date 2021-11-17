17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Finlandiya 0-2 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Finlandiya’ya play-off şansı tanımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında Finlandiya sahasında Fransa'yı konuk etti. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Zorlu müsabakada gülen taraf ise 2-0'lık sonuçla Fransa oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren goller, Benzema ve Mbappe'den geldi. | Son dakika spor haberleri

Finlandiya ile Fransa, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Play-off'a kalma mücadelesi veren Finlandiya, grubu lider bitirmeyi garantileyen Fransa'yı sahasında ağırladı.

Konuk takım, zorlu karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etti.

Fransa'ya galibiyeti getiren goller, 66'da Benzema ve 76'da Mbappe'den geldi.

Bu sonuçla Finlandiya Dünya Kupası hayallerine veda etti.

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