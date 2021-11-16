16 Kasım 2021, Salı

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Bolivya Uruguay maçı canlı (Bolivya Uruguay canlı izle)

Bolivya - Uruguay | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Bolivya - Uruguay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ile Uruguay, Estadio Hernando Siles'te karşı karşıya geliyor.

10 ülkenin yer aldığı Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Mücadele öncesi Bolivya, 12 puanla 9. sırada bulunuyor. 16 puanı bulunan Uruguay ise 6. sırada yer alıyor.

TSİ 23.00'te başlayan Bolivya - Uruguay maçının yayıncısı bulunmuyor.

BOLİVYA - URUGUAY İLK 11'LER

Bolivya: Lampe, Bejarano, Ramallo, Quinteros, Sagredo, Fernandez, Arce, Justiniano, Villarroel, Abrego, Moreno.

Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur, Piquerez, Torres, Alvarez.

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