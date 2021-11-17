17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bosna Hersek 0-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ukrayna Dünya Kupası'nda play-off'lara kaldı!

Ukrayna play-off’larda!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında Ukrayna deplasmanda Bosna Hersek'e konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Ukrayna, Fransa'nın Finlandiya'yı yenmesiyle birlikte 2. sıraya yükseldi ve play-off'lara kaldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Bosna Hersek ile Ukrayna kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Zinchenko ve 79'da Dovbyk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna 12 puana yükseldi ve grubu 2. sırada tamamlayarak play-off'lara kaldı. Bosna Hersek ise 7 puanda bitirdi.

D Grubu puan durumu

Fransa - 8 maç - 18 puan
Ukrayna - 8 maç - 12 puan
Finlandiya - 8 maç - 11 puan
Bosna Hersek - 8 maç - 7 puan
Kazakistan - 8 maç - 3 puan

Fransa Finlandiya'ya play-off şansı tanımadı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dortmund ve Barça genç yeteneğin peşinde! Dortmund ve Barça genç yeteneğin peşinde!
Louis van Gaal Norveç maçında yer alamayacak! Louis van Gaal Norveç maçında yer alamayacak!
Karadağ Milli Takımı’nda corona şoku! Vaka sayısı 3 oldu Karadağ Milli Takımı'nda corona şoku! Vaka sayısı 3 oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör