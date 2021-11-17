Bosna Hersek 0-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ukrayna Dünya Kupası'nda play-off'lara kaldı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son maçında Finlandiya sahasında Fransa'yı konuk etti. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Zorlu müsabakada gülen taraf ise 2-0'lık sonuçla Fransa oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren goller, Benzema ve Mbappe'den geldi. | Son dakika spor haberleri