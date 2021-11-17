17 Kasım 2021, Çarşamba
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Fransa - 8 maç - 18 puan
Bosna Hersek 0-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ukrayna Dünya Kupası'nda play-off'lara kaldı!
2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında Ukrayna deplasmanda Bosna Hersek'e konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Ukrayna, Fransa'nın Finlandiya'yı yenmesiyle birlikte 2. sıraya yükseldi ve play-off'lara kaldı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Bosna Hersek ile Ukrayna kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Zinchenko ve 79'da Dovbyk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ukrayna 12 puana yükseldi ve grubu 2. sırada tamamlayarak play-off'lara kaldı. Bosna Hersek ise 7 puanda bitirdi.
D Grubu puan durumu
Fransa - 8 maç - 18 puan
Ukrayna - 8 maç - 12 puan
Finlandiya - 8 maç - 11 puan
Bosna Hersek - 8 maç - 7 puan
Kazakistan - 8 maç - 3 puan
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